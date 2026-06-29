גם חרדים יכולים? הבקשה לרישיון נשק שכדאי לכם להכיר

מחקר חדש מצביע כי אירוע החום החריג "כמעט בלתי אפשרי" ללא שינויי האקלים; מערכות האנרגיה קורסות תחת העומס, והיבשת מתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי (בעולם)אבישי לוי
צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל איסמאעיל מסרי, שהיה אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס | במהלך המלחמה, מסרי תיכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צה"ל (צבא)ב. ניסני
דיווחים ראשוניים מעלים כי חמישה בני אדם לפחות איבדו את חייהם באירוע ירי שהתרחש ברחובות שטדה שבגרמניה | המשטרה נמצאת במקום - טרם התברר הרקע לאירוע (בעולם)ישראל גראדווהל
מבוכה וזעם בועדת החינוך: במהלך דיון על הפרדה באקדמיה, ח"כ יצחק פינדרוס שלח איום חריף לעבר ח"כ נעמה לזימי. חברת הכנסת הגישה תלונה במשטרה: "הסתה פרועה, לא אשתוק" | דרמה פוליטית (חדשות חרדים)יוני גבאי ודניאל הרץ
החות'ים מנצלים את התקופה האחרונה כדי לשפר את יכולות הטילים שלהם, ומבצעים בתקופה האחרונה ניסויים בטילים כדי לשפר רמת הטילאות שלהם | על פי שני גורמי ביון מערביים, מטרת הניסויים הללו, ככל הנראה, היא לשפר גם את הטווחים וגם את הדיוק של הטילים (חדשות)בני סולומון
הנשיא דונלד טראמפ הודיע כי איראן ביקשה להיפגש עמו. לדבריו, הפגישה תתקיים מחר בדוחה שבקטר.קובי אטינגר
רגע לפני היציאות לבין הזמנים, בכבאות והצלה מזכירים: גם גחלים קטנות או אש שנראית כבויה עלולות להתפשט במהירות בשטח פתוח. כך שומרים על החיים - ומונעים מטיול משפחתי להפוך לאסוןאסף מגידו
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ