החות'ים מנצלים את התקופה האחרונה כדי לשפר את יכולות הטילים שלהם, ומבצעים בתקופה האחרונה ניסויים בטילים כדי לשפר רמת הטילאות שלהם | על פי שני גורמי ביון מערביים, מטרת הניסויים הללו, ככל הנראה, היא לשפר גם את הטווחים וגם את הדיוק של הטילים (חדשות)

בני סולומון