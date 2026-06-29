בזמן שישראל עסוקה באיראן ובלבנון: החזית הרדומה שנערכת ליום פקודה

צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל איסמאעיל מסרי, שהיה אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס | במהלך המלחמה, מסרי תיכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צה"ל (צבא)

ב. ניסני