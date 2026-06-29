שר הביטחון ישראל כץ הצטרף לביקורתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כתב האישום נגד ראש הממשלה. כץ אמר כי "האחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין". סמוטריץ' טען קודם לכן שמערכות החקירה והתביעה "רקובות" וכי "יבוא יום והאחראים יתנו את הדין".

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