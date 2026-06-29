בעקבות דברי השופטים על סעיף השוחד: השרים כץ וסמוטריץ' קוראים לביטול המשפט 

מהומה פרצה באירוע הנחת אבן פינה בחבל תקומה בהשתתפות השר סמוטריץ', כאשר אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל שנפלה בחמ"ל נחל עוז ב-7 באוקטובר זעק לעבר השר: "אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני רוני נשרפה בחמ״ל. אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל" (בארץ)

חזקי שטרן