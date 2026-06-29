כיכר השבת
מבזקבת יותר מאלף שנה

בן 6 יצא לטיול כיתתי - וגילה מציאה ארכיאולוגית בת אלף שנה

מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.

החרב שנמצאה | צילום: צילום: Anna McLoughlin/Kulturarv i Innlandet
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

16:58

ראש העין: ילדה בת 9 נפצעה אנושות מפגיעת מיניבוס

16:51

שר הביטחון כץ מצטרף לסמוטריץ': האחראים לכתב האישום נגד נתניהו יתנו את הדין

שר הביטחון ישראל כץ הצטרף לביקורתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כתב האישום נגד ראש הממשלה. כץ אמר כי "האחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין". סמוטריץ' טען קודם לכן שמערכות החקירה והתביעה "רקובות" וכי "יבוא יום והאחראים יתנו את הדין".

כיכר השבת
16:51

ילדה בת 10 נפצעה קשה בתאונה עם מיניבוס בראש העין

ילדה בת 10 שרכבה על קורקינט חשמלי נפצעה קשה בתאונה עם מיניבוס ברחוב שבאזי בראש העין. חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי הילדה נחבלה בהתנגשות עם המיניבוס. לאחר מתן טיפול רפואי ראשוני במקום, היא פונתה לבית חולים במצב קשה.

קובי רוזן
16:50

בעקבות דברי השופטים על סעיף השוחד: השרים כץ וסמוטריץ' קוראים לביטול המשפט 

שר הביטחון כ"ץ ושר האוצר סמוטריץ' קוראים לבטל את משפטו של ראש הממשלה בעקבות התבטאות השופטים בעניין הבעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000 | כ"ץ כתב כי "‏המשפט חייב להתבטל מיד והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין" (פוליטי)

יוני גבאי
16:34

סמוטריץ' הגיע לעוטף, אב שכול תקף: "הרבה אנשים חזרו בארונות בגללך, רד מהבמה!"

מהומה פרצה באירוע הנחת אבן פינה בחבל תקומה בהשתתפות השר סמוטריץ', כאשר אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל שנפלה בחמ"ל נחל עוז ב-7 באוקטובר זעק לעבר השר: "אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני רוני נשרפה בחמ״ל. אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל" (בארץ)

חזקי שטרן
16:10

שר החינוך רמז על אפשרות שהליכוד ישב תחת אייזנקוט - ומיהר להבהיר 

לאחר שטען הבוקר כי הליכוד לא שולל על הסף ישיבה תחת איזנקוט, השר יואב קיש ממהר להבהיר את הדברים | לדבריו, "אייזנקוט וראשי סיעות נוספים מוזמנים לקבל את עקרונות היסוד של המחנה הלאומי ולהצטרף אלינו לממשלה לאומית רחבה בראשות נתניהו" (פוליטי)

יוני גבאי
15:54

יאכטת הפאר שמגיעה למהירות עצומה -  ונשארת שקטה כמו סלון יוקרתי

Zeelander 8 Solea החדשה משלבת מהירות גבוהה, עיצוב מוקפד ושקט חריג במיוחד ליאכטה עוצמתית כל כך | עם ארבעה מנועים, טווח הפלגה מרשים ותכנון שנבנה סביב בעלים מנוסה, היא מציגה את הגישה של Zeelander: יוקרה שלא צועקת, אלא מחליקה בשקט על המים (רכב ותחבורה)

אבישי לוי
15:54

מפקד פיקוד מרכז ארה"ב נפגש עם מפקד צבא לבנון בביירות

מפקד פיקוד מרכז של ארה"ב, בראד קופר, השוהה בלבנון, נפגש עם מפקד צבא לבנון רודלוף היכל. השניים דנו בדרכים ליישום ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון.

קובי אטינגר
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר