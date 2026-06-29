רוכב אופנוע בן 53 נהרג היום (17:51) בתאונת דרכים בין שני אופנועים לרכב בדרך חיפה בקרית אתא. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שנמצא ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית. בנוסף פונו לרמב"ם 3 פצועים: רוכב אופנוע נוסף בן 60 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, ושני פצועים מהרכב במצב קל.קובי רוזן
נשיא המדינה הרצוג נשא נאום היסטורי בפרלמנט הרומני • הטיח באיראן והזהיר מפני שאיפתה הגרעינית | "מזכר ההבנות עם לבנון - פריצת דרך משמעותית" (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
שר הביטחון ישראל כץ טען בתדרוך לכתבים צבאיים כי הנשיא טראמפ מנע הנחתת מכה עצומה על חיזבאללה בכל לבנון, משום שקשר בין איראן ללבנון כדי לסגור הסכם עם טהרן. כץ הוסיף כי סכנת הפלישה לישראל מלבנון עדיין קיימת - "ישנם 1,200 מחבלי חיזבאללה מהגדר ועד הליטני". השר אמר כי הודיע למפקד פיקוד המרכז האמריקני שישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון. לגבי איראן, כץ אמר: "הלחימה תתחדש או כי טראמפ יחליט שהמו"מ מוצה, או שאירן תירה על ישראל. אם אירן תתקוף - זו תהיה מלחמת אירן השלישית".כיכר השבת
השר כ"ץ הזהיר בתדרוך היום לכתבים: "מחר אנחנו יכולים להיות במלחמה עם איראן" | נתניהו פירט את התכתיב שהוצע לו: "מה זה התכתיב של חמאס? צא מהרצועה - תקבל את כולם. אמרו: "זה יכול להיות ניצחון גדול'. אמרתי: 'איזה ניצחון זה? זו תבוסה" (חדשות)כיכר השבת
כוחות משטרת מחוז מרכז ומג"ב חשפו סליק נשק באורוות סוסים ובמתחם משפחות מסוכסכות בקלנסווה. בחיפושים נמצאו שני אקדחים (גלוק וברטה) ותחמושת מוסלקים בשקית מתחת לחבילות חציר באחת האורוות. בנוסף אותרו רימוני הלם צבאיים גנובים שהוסלקו כשהם קבורים בשלד של בית. שני חשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת טייבה, והם יובאו לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.קובי רוזן
ועדת החוקה החלה לדון בחובת סימון תעמולת בחירות • מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות: 'כל אדם יכול לייצר בפלאפון תמונה שלי מצביע למפלגה מסוימת' | הצעד המשמעותי לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (כיכר בכנסת)יוני גבאי
דודי קפלר מספר לאן הוא טס, והאם כל מה שנוצץ זהב? איתמר בבי על החרטות, על העבר והתוכניות לעתיד | וגם: הסרטון שמסעיר את הרשת והענישה הקולקטיבית על הציבור החרדי. ואיך נמנעים מאסונות בין הזמנים? ''כשיש ספק אין ספק'' | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)ישראל מאיר
גנץ לראשונה משתמש בביטוי חריף נגד לפיד: "אין לו מקום בחיים הציבוריים" • זלזל בו כשקרא לו "חבר מפלגת ביחד" | הרקע: לפיד טען שגנץ הוא מפלגת לוויין של נתניהו (פוליטי מדיני)יוני גבאי
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