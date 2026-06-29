שר הביטחון ישראל כץ טען בתדרוך לכתבים צבאיים כי הנשיא טראמפ מנע הנחתת מכה עצומה על חיזבאללה בכל לבנון, משום שקשר בין איראן ללבנון כדי לסגור הסכם עם טהרן. כץ הוסיף כי סכנת הפלישה לישראל מלבנון עדיין קיימת - "ישנם 1,200 מחבלי חיזבאללה מהגדר ועד הליטני". השר אמר כי הודיע למפקד פיקוד המרכז האמריקני שישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון. לגבי איראן, כץ אמר: "הלחימה תתחדש או כי טראמפ יחליט שהמו"מ מוצה, או שאירן תירה על ישראל. אם אירן תתקוף - זו תהיה מלחמת אירן השלישית".

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