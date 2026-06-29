כיכר השבת
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ה"משורר" והרוקח ששנאו את ישראל נעצרו: זה מה שגילו ברשת שלהם

מבצע מעצרים ממוקד הוביל ללכידתם של שני חשודים, בהם רוקח ואדם המציג עצמו כמשורר ומומחה למתמטיקה ולחקלאות, שניהלו מערכות הסתה ענפות ברשתות החברתיות | השניים, שהפיצו דברי שבח לארגוני טרור, תמיכה במעשי מרצחים ואף איומים מרומזים בירי פצצות לעבר העיר דימונה - נעצרו לאחר פעילות ניטור קפדנית, נחקרו ונכלאו (ברשת)

צילום: צילום: דוברות המשטרה
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