יש עתיד VS דגל התורה: האמירות שהוציאו את הח"כים משיווי משקל | מעייריב

בית המשפט קבע כי דן הראל הכפיש את ח"כ צבי סוכות כשקשר אותו למחסור בכוחות צה"ל ערב המתקפה, והורה לו לשלם פיצויים של עשרות אלפי שקלים. תביעתו של האלוף נגד סוכות ודגן נדחתה (פוליטי מדיני)

יוני גבאי ודניאל הרץ