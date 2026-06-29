כיכר השבת
מבזקבעקבות גל המעצרים

היערכות שיא בבני ברק לקראת עצרת המחאה: "חובה קדושה על כל אחד להשתתף"

הערב תתקיים עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)

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22:00

"תסתלק מפה, תחזור לקפלן": בחורי ישיבות הקיפו את כתב חדשות 13 בעצרת בבני ברק 

עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד הקיפו את יואלי ברים | הכתב הגיע לסקר את עצרת המחאה בבני ברק (חרדים)

כיכר השבת
21:48

"שאי סביב עינייך וראי": החלה עצרת המחאה בבני ברק בהשתתפות גדולי התורה | צפו

הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)

משה בשן
21:47

פעוטה בת 3 פונתה במצב בינוני לאחר עקיצת עקרב בערד

פעוטה כבת 3 פונתה הערב (21:00) לבית החולים סורוקה במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב בערד. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, שם צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי. היא מעורפלת הכרה.

קובי רוזן
21:42

כמעט עימות פיזי ומבוכה לקואליציה: החוק נפל בעקבות החרם החרדי | צפו

מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)

כיכר השבת
21:41

איראן מכחישה את טראמפ: לא ביקשנו להיפגש ולא נקיים מו"מ בקטר

משרד החוץ האיראני הבהיר כי משלחת איראנית תבקר בדוחה שבקטר כדי לעקוב אחר יישום מזכר ההבנות ובפרט סוגיית הכספים המוקפאים, אך לא תקיים פגישות מו"מ עם הצד האמריקני. פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, כתב כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, בניגוד להצהרת טראמפ מהיום.

קובי אטינגר
21:32

"ביי שרה": כך נפרדו תלמידות בית הספר החרדי מאשת ראש הממשלה | צפו

באהדה רבה! רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בטקס פרידה מתלמידות בית הספר החרדי 'בית חנה' בירושלים - שם שימשה כפסיכולוגית במשך שנים רבות • צפו

איציק אוחנה
21:29

לאחר מעצרו של אחד הבחורים: כינוס חירום מיוחד התקיים בישיבת מיר | צפו

מאות בחורי ואברכי ישיבת מיר התכנסו לכינוס חירום בהנחיית הגר"א פינקל והגר"פ פינקל | הכינוס נערך לאחר התייעצות עם גדולי ישראל בעקבות מעצר תלמיד הישיבה (בארץ)

משה בשן
21:14

הלם בבורו פארק; הלב החם של חסידות גור ו'בוני עולם' נדם בפתע פתאום

הלם כבד בבורו פארק ובקרב חסידי גור בניו יורק עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' פנחס ליברמן ז"ל • עבר אירוע לבבי פתאומי והתמוטט • חבריו בארגון 'בוני עולם' ממאנים להתנחם • מסע הלוויה ייצא בצהרי היום מבית החסידים בשכונה (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
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