עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד הקיפו את יואלי ברים | הכתב הגיע לסקר את עצרת המחאה בבני ברק (חרדים)כיכר השבת
הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)משה בשן
פעוטה כבת 3 פונתה הערב (21:00) לבית החולים סורוקה במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב בערד. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, שם צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי. היא מעורפלת הכרה.קובי רוזן
מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)כיכר השבת
משרד החוץ האיראני הבהיר כי משלחת איראנית תבקר בדוחה שבקטר כדי לעקוב אחר יישום מזכר ההבנות ובפרט סוגיית הכספים המוקפאים, אך לא תקיים פגישות מו"מ עם הצד האמריקני. פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, כתב כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, בניגוד להצהרת טראמפ מהיום.קובי אטינגר
באהדה רבה! רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בטקס פרידה מתלמידות בית הספר החרדי 'בית חנה' בירושלים - שם שימשה כפסיכולוגית במשך שנים רבות • צפואיציק אוחנה
הלם כבד בבורו פארק ובקרב חסידי גור בניו יורק עם קבלת הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' פנחס ליברמן ז"ל • עבר אירוע לבבי פתאומי והתמוטט • חבריו בארגון 'בוני עולם' ממאנים להתנחם • מסע הלוויה ייצא בצהרי היום מבית החסידים בשכונה (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הערב תתקיים עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)משה בשן
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