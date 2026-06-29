צפו: שירת "ימים" בבואו של הראשל"צ הגר"י יוסף לעצרת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה הצפויה עם איראן בדוחה שבקטר. "הפגישה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך", כתב. זאת בעקבות הכחשה איראנית - פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, וכי איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.

קובי אטינגר