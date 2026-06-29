הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה הצפויה עם איראן בדוחה שבקטר. "הפגישה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך", כתב. זאת בעקבות הכחשה איראנית - פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, וכי איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.קובי אטינגר
הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)משה בשן
הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "צריך לבכות ולצעוק, אבל לא לחסום כבישים. לא לעשות דברים שהם לא ברוח התורה", אמר הרב שבתי לוי במהלך העצרת (בארץ)משה בשן
עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד הקיפו את יואלי ברים | הכתב הגיע לסקר את עצרת המחאה בבני ברק (חרדים)כיכר השבת
הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)משה בשן
פעוטה כבת 3 פונתה הערב (21:00) לבית החולים סורוקה במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב בערד. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, שם צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי. היא מעורפלת הכרה.קובי רוזן
מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)כיכר השבת
משרד החוץ האיראני הבהיר כי משלחת איראנית תבקר בדוחה שבקטר כדי לעקוב אחר יישום מזכר ההבנות ובפרט סוגיית הכספים המוקפאים, אך לא תקיים פגישות מו"מ עם הצד האמריקני. פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, כתב כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, בניגוד להצהרת טראמפ מהיום.קובי אטינגר
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