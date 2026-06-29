כיכר השבת
מבזק"לא כרוח התורה"

בניגוד להוראת הרבנים: כביש גהה נחסם לאחר העצרת בבני ברק | צפו

מספר בחורי ישיבות חסמו את כביש גהה לתנועה לאחר עצרת המחאה בבני ברק | בעצרת הדגישו: "אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה" (בארץ)

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מבזקים נוספים

23:02

טראמפ מנמיך ציפיות מפגישה עם איראן בקטר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה הצפויה עם איראן בדוחה שבקטר. "הפגישה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך", כתב. זאת בעקבות הכחשה איראנית - פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, וכי איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.

קובי אטינגר
22:59

הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)

משה בשן
22:57

חוות דעת חריפה נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)

משה בשן
22:31

צפו: שירת "ימים" בבואו של הראשל"צ הגר"י יוסף לעצרת

הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "צריך לבכות ולצעוק, אבל לא לחסום כבישים. לא לעשות דברים שהם לא ברוח התורה", אמר הרב שבתי לוי במהלך העצרת (בארץ)

משה בשן
22:00

"תסתלק מפה, תחזור לקפלן": בחורי ישיבות הקיפו את כתב חדשות 13 בעצרת בבני ברק 

עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד הקיפו את יואלי ברים | הכתב הגיע לסקר את עצרת המחאה בבני ברק (חרדים)

כיכר השבת
21:48

"שאי סביב עינייך וראי": החלה עצרת המחאה בבני ברק בהשתתפות גדולי התורה | צפו

הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק", כתבו גדולי ישראל (בארץ)

משה בשן
21:47

פעוטה בת 3 פונתה במצב בינוני לאחר עקיצת עקרב בערד

פעוטה כבת 3 פונתה הערב (21:00) לבית החולים סורוקה במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב בערד. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, שם צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי. היא מעורפלת הכרה.

קובי רוזן
21:42

כמעט עימות פיזי ומבוכה לקואליציה: החוק נפל בעקבות החרם החרדי | צפו

מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)

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