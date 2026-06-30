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"הרמטכ"ל הארור יימח שמו": הרב יזדי תקף בחריפות במהלך העצרת | צפו

שר הביטחון כ"ץ גינה את דבריו של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק | "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו", אמר הרב בין הדברים (בארץ)

צילום מסך הרב יזדי | צילום: צילום: שילה פריד
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הגבולות נשארים חשופים: צה"ל משחרר אלפי לוחמי מילואים מהיישובים

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בניגוד להוראת הרבנים: כביש גהה נחסם לאחר העצרת בבני ברק | צפו

מספר בחורי ישיבות חסמו את כביש גהה לתנועה לאחר עצרת המחאה בבני ברק | בעצרת הדגישו: "אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה" (בארץ)

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טראמפ מנמיך ציפיות מפגישה עם איראן בקטר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה הצפויה עם איראן בדוחה שבקטר. "הפגישה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך", כתב. זאת בעקבות הכחשה איראנית - פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, וכי איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.

קובי אטינגר
22:59

הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

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משה בשן
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