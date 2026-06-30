אחרי שנים של המתנה: ענקית המסרים משנה את חוקי המשחק ומאפשרת מעתה להתכתב ללא צורך בחשיפת מספר הטלפון האישי. איך זה עובד, מתי התכונה תהיה זמינה במכשיר שלכם ומהם הצעדים שחשוב לבצע כדי להגן על הפרטיות שלכם כבר עכשיו? (טכנולוגיה)

בני סולומון