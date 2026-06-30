סוף לחשיפת המספרים: ווטסאפ משיקה פיצ'ר חדש למשתמשים

בעקבות פיצוץ דרמטי בשיחות התקציב: צה"ל מודיע על שחרור גורף של אלפי לוחמי הגנה מרחבית ולוחמי מילואים מהמפקדות. המשמעות המדאיגה: צמצום כוחות לוחמים בגבולות וביהודה ושומרון כבר ביום ראשון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
הקיץ בשיאו: גל החום הכבד נמשך ומוביל לטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אך המפות המטאורולוגיות מבשרות על שינוי באופק. מה צפוי ביומיים הקרובים ואיך תיראה ההקלה המיוחלת בסוף השבוע? כל הפרטים על המגמה החדשה והטמפרטורות בערים המרכזיות (מזג האוויר)דוד הכהן
הדרמה הדיפלומטית מגיעה לנקודת רתיחה בקטאר: השליח האמריקאי המיוחד נוחת בדוחה, אך המשלחת האיראנית מציבה תנאים ומסרבת נחרצות לפגישה ישירה. במקביל לאיומי הנשיא פזשכיאן ולמתיחות סביב מצר הורמוז, נשיא ארה"ב משגר אולטימטום דרמטי ומזהיר: "ייתכן שנזנח את המו"מ ונשלים את המשימה באמצעים צבאיים" (בעולם)יוני גבאי ודניאל הרץ
חורף קר, שיבושי אספקה והפסקת הייבוא מרוסיה מציבים את אירופה בפני סיכון ממשי למחסור באנרגיה ולזינוק במחירים לקראת 2027 (בעולם)אבישי לוי
שר הביטחון כ"ץ גינה את דבריו של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק | "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו", אמר הרב בין הדברים (בארץ)אריה רוזן
מספר בחורי ישיבות חסמו את כביש גהה לתנועה לאחר עצרת המחאה בבני ברק | בעצרת הדגישו: "אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה" (בארץ)כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה הצפויה עם איראן בדוחה שבקטר. "הפגישה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך", כתב. זאת בעקבות הכחשה איראנית - פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן, וכי איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.קובי אטינגר
הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)משה בשן
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