חמישה ימים לאחר שתי רעידות האדמה בעוצמות 7.2 ו-7.5 שפקדו את ונצואלה, מניין ההרוגים הרשמי עומד על 1,719 ומספר הפצועים על 5,034. יו"ר האספה הלאומית של ונצואלה דיווח על 611 רעידות משנה שנרשמו במדינה עד כה. על פי מודלים קודמים של אסונות דומים, מניין ההרוגים עלול להגיע לכעשרת אלפים. גורמים לא רשמיים מדווחים על עשרות אלפי נעדרים — ההערכה היא שקריסת מערכות התקשורת גרמה לרבים להיות מנותקי קשר. משלחת ישראלית יצאה לסייע במקום.

קובי אטינגר