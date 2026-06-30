תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית לדברי הרב אריה יזדי בעצרת בבני ברק שהתבטא נגד הרמטכ"ל: "ארור ימח שמו וזכרו" • ש"ס: "האמירות הקיצוניות אינן משקפות את דעת מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף" | רה"מ נתניהו והנשיא הרצוג פרסמו הודעות גינוי חריפות (חרדים)ישי כהן
אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)דני שפיץ
ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות אמירות שהושמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בבני ברק. נתניהו הדגיש: "גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".כיכר השבת
חמישה ימים לאחר שתי רעידות האדמה בעוצמות 7.2 ו-7.5 שפקדו את ונצואלה, מניין ההרוגים הרשמי עומד על 1,719 ומספר הפצועים על 5,034. יו"ר האספה הלאומית של ונצואלה דיווח על 611 רעידות משנה שנרשמו במדינה עד כה. על פי מודלים קודמים של אסונות דומים, מניין ההרוגים עלול להגיע לכעשרת אלפים. גורמים לא רשמיים מדווחים על עשרות אלפי נעדרים — ההערכה היא שקריסת מערכות התקשורת גרמה לרבים להיות מנותקי קשר. משלחת ישראלית יצאה לסייע במקום.קובי אטינגר
שריפת ענק כילתה את ביתם של שליחי חב"ד בבלביו. במהלכה נלכדו בקומה השנייה שבע מדריכות ובתושייה עילאית הצליח הרב להעיר את המדריכות, שנאלצו לקפוץ מחלונות הקומה השנייה שניות ספורות לפני שהבית כולו עלה באש (חרדים, בעולם)דניאל הרץ
ראש המשמלה ונשיא המדינה יצחק הרצוג הגיבו לדברי הרב יזדי בעצרת בבני ברק ופרסמו הודעות גינוי • "גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות ולגידופים" (חרדים)ישי כהן
במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)חיים רוזנבוים
השר עמיחי אליהו שיגר מכתב דחוף לנשיא הרצוג בבקשה להפעיל סמכות חנינה • "דברי השופטים היום מחזקים את הצורך בהכרעה" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)ישי כהן
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