כיכר השבת
מבזק"מגנה בכל תוקף"

ראש הממשלה והנשיא נגד הרב יזדי: "אין מקום לקללות וגידופים נגד הרמטכ"ל"

ראש המשמלה ונשיא המדינה יצחק הרצוג הגיבו לדברי הרב יזדי בעצרת בבני ברק ופרסמו הודעות גינוי • "גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות ולגידופים" (חרדים)

צילום מסך הרב יזדי | צילום: צילום: שילה פריד
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מבזקים נוספים

10:05

ש"ס מתנערת מדברי הרב אריה יזדי: "אמירות קיצוניות, לא משקפים את דעת רבותינו מועצת חכמי התורה"

תנועת ש"ס פרסמה הודעת גינוי רשמית לדברי הרב אריה יזדי בעצרת בבני ברק שהתבטא נגד הרמטכ"ל: "ארור ימח שמו וזכרו" • ש"ס: "האמירות הקיצוניות אינן משקפות את דעת מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש״ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף" | רה"מ נתניהו והנשיא הרצוג פרסמו הודעות גינוי חריפות (חרדים)

ישי כהן
10:03

בחורים עם אופי חזק: המופע המביך של איראן מול ההפסד הצורם

אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:02

נתניהו מגנה אמירות כלפי הרמטכ"ל שהושמעו בבני ברק

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות אמירות שהושמעו אמש כלפי הרמטכ"ל בבני ברק. נתניהו הדגיש: "גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו".

כיכר השבת
10:02

1,719 הרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה — חשש למניין גבוה יותר

חמישה ימים לאחר שתי רעידות האדמה בעוצמות 7.2 ו-7.5 שפקדו את ונצואלה, מניין ההרוגים הרשמי עומד על 1,719 ומספר הפצועים על 5,034. יו"ר האספה הלאומית של ונצואלה דיווח על 611 רעידות משנה שנרשמו במדינה עד כה. על פי מודלים קודמים של אסונות דומים, מניין ההרוגים עלול להגיע לכעשרת אלפים. גורמים לא רשמיים מדווחים על עשרות אלפי נעדרים — ההערכה היא שקריסת מערכות התקשורת גרמה לרבים להיות מנותקי קשר. משלחת ישראלית יצאה לסייע במקום.

קובי אטינגר
10:01

בית חב"ד עלה באש, הבנות קפצו מחלונות הקומה השנייה ברגע האחרון

שריפת ענק כילתה את ביתם של שליחי חב"ד בבלביו. במהלכה נלכדו בקומה השנייה שבע מדריכות ובתושייה עילאית הצליח הרב להעיר את המדריכות, שנאלצו לקפוץ מחלונות הקומה השנייה שניות ספורות לפני שהבית כולו עלה באש (חרדים, בעולם)

דניאל הרץ
09:53

לזכרו של הנגיד ופטרון החסידות; האדמו"ר מערלוי חנך את בית מדרשו החדש ברמה ד'

במעמד נרגש ונעלה ברמת בית שמש ד' קבע האדמו"ר מערלוי מזוזות בפתח בית מדרשו החדש • הרבי הופיע בהדרו כשלצידו בנו יחידו ונכדו הגדול • בטיש הלחיים האציל הרבי ברכת הקודש לבני משפחת הנגיד המפורסם ר' יעקב שלום פישר ז"ל שהנציחו את זכרו • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב מממעדי ההוד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו החדש (חסידים)

חיים רוזנבוים
09:46

"הגיע הזמן לעצור את הרדיפה": השר אליהו קורא לנשיא לחון את נתניהו

השר עמיחי אליהו שיגר מכתב דחוף לנשיא הרצוג בבקשה להפעיל סמכות חנינה • "דברי השופטים היום מחזקים את הצורך בהכרעה" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)

ישי כהן
09:36

בביתר עילית; כך ציין הרבי מזוועהיל את הילולת ה'אור החיים' הקדוש

לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר | במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר במשנתו של בעל ההילולא אשר אורו הגדול האיר לארץ ולדרים עליה הן בחייו וממשיךך להאיר לאחר הסתלקותו | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)

חיים רוזנבוים
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