ה"מתחזה" של המשטרה: המפקדת הנועזת חשפה נתון מבהיל

שוטרי תחנת תל אביב דרום, בשיתוף גורמי עיריית תל אביב-יפו וגופי אכיפה נוספים, ביצעו פעילות אכיפה רחבה בפארק דרום – במהלכה נרשמו עשרות דוחות והוחרמו כלים חשמלייםקובי רוזן
בפעילות שנערכה על ידי שוטרי תחנת הבקעה יחד כוחות נוספים נאכפו עבירות תנועה, נבדקה תקינותם של כלי רכב הנעים בכבישי האזור, ומיגור נושא מכירת מותגים וסחורה מזויפים | תיעוד (משטרה)קובי רוזן
ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד משיעור תורה, אל תפחד | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כיכר השבת
זקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה פרסם גילוי דעת נגד דברי הרב אריה יזדי על הרמטכ"ל • "אנחנו מתפללים להצלחת החיילים שמוסרים נפש" (חרדים)ישי כהן
יוסף חיים אוחנה, בוגר מוסדות חב"ד, שחזר מהשבי בעזה, ריגש את אלפי המשתתפים בהתוועדות שנערכה במרכז חב"ד העולמי ב-770 בניו יורק לציון "חג הגאולה" החב"די י"ב תמוז | בנאום אישי, חשוף ומצמרר, שיתף אוחנה בתובנות העמוקות שקיבל בעודו מוחזק במנהרות החושך של עזה, 50 מטרים מתחת לאדמה | בדבריו תיאר את כוחה של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ככלי הישרדותי ממשי בתנאים הבלתי אפשריים בשבי, והסביר כיצד החוויות הקשות שעבר דווקא חיזקו את אמונתו והעניקו לו מבט חדש על משמעות החיים והנתינה לזולת | ציטוטים מדבריו (חרדים)דניאל הרץ
בשיא גל החום האחרון, ברקים אדירים היכו ישירות בקצה המגדל במהלך סופת רעמים עוצמתית - מגדל האייפל פשוט "צמח" ב-10 סנטימטרים אל מול עיניהם המשתאות של התיירים (חדשות בעולם)דני שפיץ
הזמר יונתן רזאל, שעבר אירוע מוחי ובחסדי שמים החלים - אירס את בתו רבקי עם הבחור אברהם בן דוד בגבעת זאב | "נס מהלך", אמרו כולם כשחגגו עמו בשמחה הגדולה | תיעוד מרגש (ברנז'ה)איציק אוחנה
משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים במושב אביבים, לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים כעת לשתייה ולכל שימוש אחר.יוסי נכטיגל
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