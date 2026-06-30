יוסף חיים אוחנה, בוגר מוסדות חב"ד, שחזר מהשבי בעזה, ריגש את אלפי המשתתפים בהתוועדות שנערכה במרכז חב"ד העולמי ב-770 בניו יורק לציון "חג הגאולה" החב"די י"ב תמוז | בנאום אישי, חשוף ומצמרר, שיתף אוחנה בתובנות העמוקות שקיבל בעודו מוחזק במנהרות החושך של עזה, 50 מטרים מתחת לאדמה | בדבריו תיאר את כוחה של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ככלי הישרדותי ממשי בתנאים הבלתי אפשריים בשבי, והסביר כיצד החוויות הקשות שעבר דווקא חיזקו את אמונתו והעניקו לו מבט חדש על משמעות החיים והנתינה לזולת | ציטוטים מדבריו (חרדים)

דניאל הרץ