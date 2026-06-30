שורד השבי יוסף חיים אוחנה בנאום מצמרר ב-770: "כל דבר קטן מרתיח" 

ניצול הפיגוע האנטישמי הרצחני בסידני גילה כי בזמן שהרופאים הכינו אותו לניתוח חירום בבית החולים, תמונות פייק שלו הופצו ברשתות החברתיות. בעדות מטלטלת בפני ועדת החקירה המלכותית לאנטישמיות באוסטרליה, תיאר עו"ד ארסן אוסטרובסקי כיצד הפך בין רגע לקורבן של קונספירציה עולמית מרושעת, בה הוצג כ"שחקן משברים" שלכאורה מזייף את פציעותיו, כשהוא מחזיק בפסלון אוסקר ומכוסה בדם מדמה (יהדות, בעולם)

חזקי שטרן