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ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד | צפו ברבי אלימלך בידרמן

ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד משיעור תורה, אל תפחד | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

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מבזקים נוספים

12:14

השוטרים פשטו על "פארק דרום" בתל אביב וחילקו עשרות דוחות

שוטרי תחנת תל אביב דרום, בשיתוף גורמי עיריית תל אביב-יפו וגופי אכיפה נוספים, ביצעו פעילות אכיפה רחבה בפארק דרום – במהלכה נרשמו עשרות דוחות והוחרמו כלים חשמליים

קובי רוזן
12:12

הרחפן תיעד את עבירות התנועה, 14 רכבים הורדו מהכביש | תיעוד

בפעילות שנערכה על ידי שוטרי תחנת הבקעה יחד כוחות נוספים נאכפו עבירות תנועה, נבדקה תקינותם של כלי רכב הנעים בכבישי האזור, ומיגור נושא מכירת מותגים וסחורה מזויפים | תיעוד (משטרה)

קובי רוזן
11:52

זקן מועצת חכמי התורה מגנה את הרב אריה יזדי: ״אין זו דרכה של תורה להתבטא כך"

זקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה פרסם גילוי דעת נגד דברי הרב אריה יזדי על הרמטכ"ל • "אנחנו מתפללים להצלחת החיילים שמוסרים נפש" (חרדים)

ישי כהן
11:52

שורד השבי יוסף חיים אוחנה בנאום מצמרר ב-770: "כל דבר קטן מרתיח" 

 יוסף חיים אוחנה, בוגר מוסדות חב"ד, שחזר מהשבי בעזה, ריגש את אלפי המשתתפים בהתוועדות שנערכה במרכז חב"ד העולמי ב-770 בניו יורק לציון "חג הגאולה" החב"די י"ב תמוז | בנאום אישי, חשוף ומצמרר, שיתף אוחנה בתובנות העמוקות שקיבל בעודו מוחזק במנהרות החושך של עזה, 50 מטרים מתחת לאדמה | בדבריו תיאר את כוחה של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ככלי הישרדותי ממשי בתנאים הבלתי אפשריים בשבי, והסביר כיצד החוויות הקשות שעבר דווקא חיזקו את אמונתו והעניקו לו מבט חדש על משמעות החיים והנתינה לזולת | ציטוטים מדבריו (חרדים)

דניאל הרץ
11:49

מכת ברקים וחום של 40 מעלות: למה מגדל האייפל צמח ב-10 ס"מ?

בשיא גל החום האחרון, ברקים אדירים היכו ישירות בקצה המגדל במהלך סופת רעמים עוצמתית - מגדל האייפל פשוט "צמח" ב-10 סנטימטרים אל מול עיניהם המשתאות של התיירים (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:32

"נס מהלך": הזמר יונתן רזאל שהחלים מאירוע מוחי - אירס את בתו | צפו

הזמר יונתן רזאל, שעבר אירוע מוחי ובחסדי שמים החלים - אירס את בתו רבקי עם הבחור אברהם בן דוד בגבעת זאב | "נס מהלך", אמרו כולם כשחגגו עמו בשמחה הגדולה | תיעוד מרגש (ברנז'ה)

איציק אוחנה
11:28

משרד הבריאות מבטל הנחיית הרתחת מים במושב אביבים

משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים במושב אביבים, לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים כעת לשתייה ולכל שימוש אחר.

יוסי נכטיגל
11:27

"מכוסה בקטשופ": הזיוף המרושע נגד ניצול פיגוע הטרור הרצחני בסידני

ניצול הפיגוע האנטישמי הרצחני בסידני גילה כי בזמן שהרופאים הכינו אותו לניתוח חירום בבית החולים, תמונות פייק שלו הופצו ברשתות החברתיות. בעדות מטלטלת בפני ועדת החקירה המלכותית לאנטישמיות באוסטרליה, תיאר עו"ד ארסן אוסטרובסקי כיצד הפך בין רגע לקורבן של קונספירציה עולמית מרושעת, בה הוצג כ"שחקן משברים" שלכאורה מזייף את פציעותיו, כשהוא מחזיק בפסלון אוסקר ומכוסה בדם מדמה (יהדות, בעולם)

חזקי שטרן
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ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד | צפו ברבי אלימלך בידרמן | כיכר השבת