צה"ל ושב"כ חיסלו ביום ראשון בתקיפת כטב"מ בדרום רצועת עזה את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, בכיר בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי. עבד אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים. התקיפה בוצעה במואצי של ח'אן יונס בשעה 17:00. החיסול נחשב לסגירת מעגל לשורד השבי רום ברסלבסקי.קובי אטינגר
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שורד השבי רום ברסלבסקי מגיב בסגירת מעגל לחיסולו של המחבל טלאל עבד אלעאל (אבו יוסוף), מי שפיקד על חוליית המחבלים שהחזיקה בו בשבי ברצועת עזה במשך שנה שלמה | בסטורי שהעלה, חשף ברסלבסקי את מסכת ההתעללות הקשה שעבר תחת פיקודו של המחבל, הודה לכוחות הביטחון והצהיר: "נקמתם את הנקמה שלי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - אני ניצחתי" (אנשים)יאיר טוקר
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