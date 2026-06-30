שורד השבי רום ברסלבסקי מגיב בסגירת מעגל לחיסולו של המחבל טלאל עבד אלעאל (אבו יוסוף), מי שפיקד על חוליית המחבלים שהחזיקה בו בשבי ברצועת עזה במשך שנה שלמה | בסטורי שהעלה, חשף ברסלבסקי את מסכת ההתעללות הקשה שעבר תחת פיקודו של המחבל, הודה לכוחות הביטחון והצהיר: "נקמתם את הנקמה שלי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - אני ניצחתי" (אנשים)

יאיר טוקר