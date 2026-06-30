"קפץ לי על הצוואר": שורד השבי נפרד מהמחבל שירק לו לתוך הפה

אם תרגיש את מתיקות וערבות התורה, היית רודף אחריה! כי כל כסף וזהב, לא – ישווה לה! "טעמו וראו כי טוב ה'"... | מאמר מיוחד לרגל יום פטירתו של בעל האור החיים הקדוש (חסידים)

ורד שאלתיאל