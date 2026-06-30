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אסון על פסי הרכבת ברעננה: גבר נפגע קשה מרכבת לאחר שנכנס למסילה

גבר בן 28 נפגע באורח קשה מרכבת חולפת בתחנת רעננה דרום • נכנס לשטח המסילה בניגוד להנחיות והובהל לבית החולים מאיר | תנועת הרכבות הופסקה זמנית (תחבורה ציבורית)

הזירה בה נפגע באורח קשה | צילום: צילום: דוברות הצלה
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צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הג'האד האסלאמי. כאיד פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. החיסול מצטרף לסדרת חיסולים של מחבלים שהשתתפו בטבח, כחלק מסגירת חשבונות פתוחים.

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אבישי לוי
15:26

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ישראל גראדווהל
15:25

צה"ל חיסל מפקד מחלקת נוח'בה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הג'יהאד האסלאמי. כאיד פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

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כוחות משטרה פשטו על בית חשוד והחלו לחפש ממצאים בחורים ובסדקים. בשלב מסוים אחד השוטרים הרים את הרמפה הקטנה ברצפה - וזה מה שנמצא שם למטה | צפו (בארץ)

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15:16

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