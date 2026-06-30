האיראנים שיגרו לארצות הברית רשימת דרישות לפני חזרה למשא ומתן | לאחר ההבהרה של איראן לפיה לא יתקיימו שיחות עם ארה"ב בדוחא, המשטר הבהיר מה הוא דורש לפני כל חזרה לשיחות

ישראל גראדווהל