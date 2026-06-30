צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הג'האד האסלאמי. כאיד פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. החיסול מצטרף לסדרת חיסולים של מחבלים שהשתתפו בטבח, כחלק מסגירת חשבונות פתוחים.קובי אטינגר
במהלך הדיון על הצעת החוק השנויה במחלוקת לפיצול תפקיד היועמ"ש, הורה היו"ר שמחה רוטמן להוציא את המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון, לאחר שהזהיר כי ההצעה מהווה פגיעה קיצונית בשלטון החוק (פוליטי)יוני גבאי ודניאל הרץ
מסתערבי מג"ב דרום עצרו אמש ארבעה חשודים בחשד להברחת אמצעי לחימה בגזרת פארן. הפעילות בוצעה בשיתוף לוחמי צה"ל מאוגדה 80, טייסת 100 והמערך האווירי של המשטרה, בהכוונה מודיעינית של השב"כ. במהלך המעצר ניסו החשודים להימלט וכמעט דרסו את הלוחמים, והכוחות ביצעו ירי מדויק לעבר גלגלי הרכב. החשודים, תושבי הנגב, הועברו לחקירת השב"כ.קובי רוזן
בנק ההשקעות מעריך: שוק של מאות מיליארדי דולרים עד 2035, שינוי דרמטי במאזן האנרגיה העולמי ויתרון כלכלי משמעותי על פני ליתיום — כשגם ג’נרל מוטורס כבר בפניםאבישי לוי
האיראנים שיגרו לארצות הברית רשימת דרישות לפני חזרה למשא ומתן | לאחר ההבהרה של איראן לפיה לא יתקיימו שיחות עם ארה"ב בדוחא, המשטר הבהיר מה הוא דורש לפני כל חזרה לשיחותישראל גראדווהל
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הג'יהאד האסלאמי. כאיד פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.ב. ניסני
המשטר בטהרן פרסם דף הנחיות להלוויית המנהיג העליון שחוסל בידי ישראל שתתקיים בחודש הבא | כ-35 מיליון בני אדם צפויים לקחת חלק בהלוויית הענק - ואלו ההנחיות (בעולם)כיכר השבת
גבר בן 28 נפגע במצב קשה מאוד מרכבת ברעננה בשעה 13:31. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי במקום, והוא סובל מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
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