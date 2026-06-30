סוחטים את טראמפ: אלו הדרישות של איראן לפני חזרה למשא ומתן

כוחות משטרה פשטו על בית חשוד והחלו לחפש ממצאים בחורים ובסדקים. בשלב מסוים אחד השוטרים הרים את הרמפה הקטנה ברצפה - וזה מה שנמצא שם למטה | צפו (בארץ)

קובי רוזן