כיכר השבת
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היום שבו ישראל מתפרקת: כך בני ברק ותל אביב הופכות לשתי מדינות

האמירות והמעשים הולכים ומקצינים מיום ליום, מה יקרה ביום שבו הנתק יושלם | התרחישים וההשלכות ל2 הצדדים | נקודת אור משעשעת: החילוני עם הקוקו שיצא עם המתנדב החרדי להציל אפרו-אמריקאית עם פאה | תיעוד קיצוני: הדרך הנוראית למצוא חניה | רץ ברשת שיגרום לכם לזרוק את מכשיר הפלאפון (דבר ראשון)

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מבזקים נוספים

17:27

צבא לבנון ביקר בכפר מג'דל זון שצה"ל פוצץ בו תשתית תת-קרקעית

צבא לבנון נכנס היום לביקור בכפר הלבנוני מג'דל זון, שם פוצץ צה"ל לפני יומיים תשתית תת-קרקעית גדולה. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, התלונן בפני הפוליטיקאי ג'בראן באסיל: "הישראלים פוצצו כפר לפני יומיים וחצו אותו לשניים".

קובי אטינגר
17:15

עוד בוגד נתפס: אמריקאי בן 20 נעצר - אלו המעשים שביצע עבור איראן

אזרח אמריקני כבן 20 נעצר במהלך החודש בחשד לריגול עבור איראן, כתב אישום הוכן כנגדו לקראת הגשתו לבית המשפט | אלו החשדות המיוחסים לאזרח הזר (חדשות) 

כיכר השבת
17:14

ממלכת 'יחוה דעת': מאות בוגרים ציינו ארבעה עשורים של תורה, בארץ ובעולם

אלפים התכנסו אמש למעמד הוד לציון 40 שנה לבית המדרש 'יחוה דעת' | במעמד השתתפו אלפי בוגרים, רבנים ואישי ציבור אשר חגגו את המפעל התורני שהעמיד דיינים ורבנים בארץ ובעולם (חרדים)

חיים רוזנבוים
17:11

משרד הבריאות שיבץ 442 סטאז'רים - היפוך מגמה לטובת בוגרי מוסדות מוכרים

משרד הבריאות ערך היום הגרלת סטאז' לבוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל ושיבץ 442 סטאז'רים. מתוכם 278 בוגרי מוסדות מוכרים לעומת 144 בוגרי מוסדות לא מוכרים - היפוך מגמה לעומת שנים קודמות. 73% מבוגרי המוסדות המוכרים שובצו בתעדוף הראשון שבחרו, ו-97% קיבלו אחד מחמשת המקומות הראשונים. המשרד מציין כי השינוי משקף את השפעת הרפורמה להבטחת הכשרה רפואית בסטנדרטים גבוהים.

יוסי נכטיגל
17:08

רעיית הרב יזדי מגיבה לסערה: "הרב לא יחזור בו מהדברים"

בשיחה בלעדית עם 'כיכר השבת', רעייתו של הרב יזדי מצהירה כי "הרב אינו מתכון לחזור בו" •  "הוא פעל מתוך כאב על חייל חרדי בצינוק" | הבן מנסה להרגיע: "נשמח לדבר עם ש"ס, הנראות שנוצרה נוראה" (חרדים)

חזקי שטרן
17:05

אוצרות מושחתים: מסע אל שחיתות המיליארדים שמרעידה את עיראק

הפשיטות הליליות ב"אזור הירוק" חשפו הררי מזומנים ומטילי זהב שנקברו עמוק מתחת לאדמה בבתי בכירים עיראקים | מאחורי מסע המעצרים הדרמטי מסתתר מאבק כוחות אכזרי המפרק את מוקדי הכוח של הממשל הקודם (חדשות בעולם)

דני שפיץ
16:57

עדויות קשות: כך נראים ניסיונות החילוץ בוונצואלה - והזעם של התושבים 

שישה ימים לאחר רעידות האדמה בוונצואלה, המחלצים כמעט התייאשו מלאתר בני אדם חיים בתוך ההריסות, ובכל זאת, הפעולות נמשכות ללא הרף | ברקע כל זה, הזעם של התושבים מופנה כלפי הרשויות שאינן עושות מספיק כדי לאתר ניצולים | כך נראה ניסיון חילוץ בבניין שקרס (בעולם) 

כיכר השבת
16:55

“מתי חתמנו על הסכם שאני אמות ואתה תבוא להציל אותי?” • צפו 

הערב תעלה התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי בעוד פרק חדש וסוער שיעסוק בנושאים הבוערים שעל סדר היום |  חברי הפאנל הם עוה"ד אפי בן גד - חבר מועצת העיר רחובות | ח"כ עודד פורר - 'ישראל ביתנו' | תמיר דורטל - "על המשמעות" | הרב שלומי ויס - דובר חסידות ויז'ניץ • צפו בהצצה מהתוכנית "כיפות שחורות" שתשודר הערב בשעה 20:00 ב'כיכר השבת' (אולפן כיכר)

יוסי סרגובסקי
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