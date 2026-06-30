המבקר מאשים: "ב-7 לאוקטובר פצועים דיממו למוות בגלל כשלים"

בשיחה בלעדית עם 'כיכר השבת', רעייתו של הרב יזדי מצהירה כי "הרב אינו מתכון לחזור בו" • "הוא פעל מתוך כאב על חייל חרדי בצינוק" | הבן מנסה להרגיע: "נשמח לדבר עם ש"ס, הנראות שנוצרה נוראה" (חרדים)

חזקי שטרן