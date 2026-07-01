כיכר השבת
מבזק"והיה המחנה הנשאר לפליטה"

"וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא"; סופדים למקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל

הראשל"צ הגר"ד יוסף: "רבי עמוס זצוק"ל היה משרידי אנשי המעלה, עובד ה' במסירות ובתמימות" | הרב הראשי הגר"ק בר: "היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה. במשך עשרות שנים של הנהגה רוחנית" | תנועת ש"ס: "וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא" (דיין האמת)

המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | צילום: צילום: לפי סעיף 27א
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18:53

פרסום ראשון: הפרוייקט הדרמטי של 'כיכר' נחשף | פגע וברח ועף מגשר • צפו

רצח המקובל בנתניה: חשוד נעצר לאחר מצוד | איומים הדדיים בין איראן לישראל מגבירים מתיחות | בג"ץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה | תיעוד מטריד: אדם מבוגר נשדד לעיני עוברי אורח | חשד לניסיון פיגוע בלוד הסתיים בנטרול החשוד | בקרוב בכיכר: פרויקט הבטיחות הגדול לבין הזמנים | מחר: טמפרטורות רגילות לעונה וירידה קלה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
18:34

מהומה בנאום בן גביר, ח"כים ערבים הורחקו בזה אחר זה: "הילדים מרטיבים!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לדוכן ופתח במתקפה חריפה נגד חברי האופוזיציה והמפלגות הערביות, תוך שהוא מאשים אותם בצביעות ובפגיעה בריבונות | במהלך נאומו, חברי כנסת מהאופוזיציה קטעו את דבריו בצעקות, מה שהוביל לחילופי דברים קשים ולהרחקתם של מספר חברי כנסת מהאולם על ידי יו"ר הישיבה | ציטוטים ותיעוד (בכנסת)

יאיר טוקר
18:20

האם החרדים נעשים קיצונים יותר? והמגפה השקטה של בני הנוער | צפו

משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?

ישראל מאיר
18:07

3 נערים נסחפו בחוף לא מוכרז ליד פלמחים - אחד עדיין נעדר

שלושה נערים כבני 15 נסחפו בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. שניים מהם חולצו מהים ולא נזקקו לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר הנער השלישי שעדיין נעדר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:15.

קובי רוזן
18:06

3 נערים נסחפו בחוף לא מוכרז - אחד מהם עדיין נעדר, חיפושים נרחבים

דרמה בחוף פלמחים: שלושה נערים כבני 15 נסחפו אחר הצהריים בחוף לא מוכרז באזור. שניים מהנערים חולצו בשלום מהמים ללא פגע, אולם נער שלישי נותר נעדר | כוחות גדולים של מגן דוד אדום, לצד כוחות ביטחון נוספים ומסוק, עורכים סריקות נרחבות ומאמצים קדחתניים במטרה לאתר את הנער שנעלם בין הגלים (בארץ)

מישאל לוי
17:53

חקירה באשדוד בעקבות חשד להשלכת רימון רסס - אין נפגעים

שוטרי אשדוד וחבלנים פתחו בחקירה בעקבות דיווח על חשד להשלכת רימון רסס בעיר. באירוע לא נפגעו אנשים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע ורקעו הפלילי.

קובי רוזן
17:47

85 אלף ש"ח בגלל שריטה: פתק קטן סיבך משאית גדולה שברחה

דרמה משפטית בבית משפט בנתניה הסתיימה בניצחון מפתיע לנהגת שעורכת דין במקצועה: פתק מסתורי שהמתין לה על שמשת הרכב הפך לראיה מכרעת שהובילה לחיוב נהג המשאית וחברת הביטוח בפיצוי כספי כבד (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
17:44

ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין עבר בקריאה טרומית

חוק המואזין עבר בקריאה טרומית בכנסת עם 50 תומכים מול 36 מתנגדים. ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה | לפי החוק  הפעלת מערכת כריזה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים, ואילו הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים (פוליטי)

יוני גבאי
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