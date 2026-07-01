כיכר השבת
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משטרה סיכלה הברחת אלפי זיקוקי דינור למזרח ירושלים - 3 נעצרו

כוחות משטרה ומג"ב ביצעו הלילה פשיטה בחברון לאחר מידע מודיעיני על ניסיון להבריח זיקוקי דינור למזרח ירושלים ולעיר העתיקה. במהלך המבצע נעצרו שלושה חשודים בשנות ה-20 ונתפסו אלפי זיקוקי דינור. החשודים הועברו לחקירה במשטרה.

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18:54

שריפה במבנה מגורים בצפת — אין נפגעים

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לשריפה במבנה מגורים ברחוב האר"י בצפת. צוותי כיבוי פועלים בזירה. עד כה לא דווח על נפגעים.

קובי רוזן
18:54

סגן נשיא ארה"ב: ההסכם עם איראן הוא הפוגה אסטרטגית לחידוש אספקת הנפט

סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס אמר בראיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא הפוגה אסטרטגית שמטרתה למלא מחדש את שוק הנפט העולמי, תוך שהאופציה הצבאית נשארת על השולחן. הנשיא טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי בעקבות ההסכם. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר טראמפ.

קובי אטינגר
18:53

פרסום ראשון: הפרוייקט הדרמטי של 'כיכר' נחשף | פגע וברח ועף מגשר • צפו

רצח המקובל בנתניה: חשוד נעצר לאחר מצוד | איומים הדדיים בין איראן לישראל מגבירים מתיחות | בג"ץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה | תיעוד מטריד: אדם מבוגר נשדד לעיני עוברי אורח | חשד לניסיון פיגוע בלוד הסתיים בנטרול החשוד | בקרוב בכיכר: פרויקט הבטיחות הגדול לבין הזמנים | מחר: טמפרטורות רגילות לעונה וירידה קלה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
18:34

מהומה בנאום בן גביר, ח"כים ערבים הורחקו בזה אחר זה: "הילדים מרטיבים!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לדוכן ופתח במתקפה חריפה נגד חברי האופוזיציה והמפלגות הערביות, תוך שהוא מאשים אותם בצביעות ובפגיעה בריבונות | במהלך נאומו, חברי כנסת מהאופוזיציה קטעו את דבריו בצעקות, מה שהוביל לחילופי דברים קשים ולהרחקתם של מספר חברי כנסת מהאולם על ידי יו"ר הישיבה | ציטוטים ותיעוד (בכנסת)

יאיר טוקר
18:20

האם החרדים נעשים קיצונים יותר? והמגפה השקטה של בני הנוער | צפו

משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?

ישראל מאיר
18:07

3 נערים נסחפו בחוף לא מוכרז ליד פלמחים - אחד עדיין נעדר

שלושה נערים כבני 15 נסחפו בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. שניים מהם חולצו מהים ולא נזקקו לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר הנער השלישי שעדיין נעדר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:15.

קובי רוזן
18:06

3 נערים נסחפו בחוף לא מוכרז - אחד מהם עדיין נעדר, חיפושים נרחבים

דרמה בחוף פלמחים: שלושה נערים כבני 15 נסחפו אחר הצהריים בחוף לא מוכרז באזור. שניים מהנערים חולצו בשלום מהמים ללא פגע, אולם נער שלישי נותר נעדר | כוחות גדולים של מגן דוד אדום, לצד כוחות ביטחון נוספים ומסוק, עורכים סריקות נרחבות ומאמצים קדחתניים במטרה לאתר את הנער שנעלם בין הגלים (בארץ)

מישאל לוי
17:53

חקירה באשדוד בעקבות חשד להשלכת רימון רסס - אין נפגעים

שוטרי אשדוד וחבלנים פתחו בחקירה בעקבות דיווח על חשד להשלכת רימון רסס בעיר. באירוע לא נפגעו אנשים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע ורקעו הפלילי.

קובי רוזן
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