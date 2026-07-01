סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס אמר בראיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא הפוגה אסטרטגית שמטרתה למלא מחדש את שוק הנפט העולמי, תוך שהאופציה הצבאית נשארת על השולחן. הנשיא טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי בעקבות ההסכם. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר טראמפ.

קובי אטינגר