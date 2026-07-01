מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' האיראנית פרסמה איומים חריפים לקראת ההלוויה של ח'אמינאי. לפי ההודעה, מצר הורמוז נמצא באופן בלעדי תחת ריבונות איראן, וכל מיכליות נפט וכלי שיט מחויבים להשתמש בנתיב שקבעה טהרן. "כל סטייה מהנתיב שנקבע ייענו בתגובה מיידית ונחרצת", נכתב בהודעה. איראן גם איימה כי נוכחות מטוסי קרב אמריקאיים מעל המצר "מערערת את ביטחון נתיב המים ומאיימת על יציבות האזור", וכי כל ניסיון התערבות אמריקאי ייחשב לאיום על ריבונותה וייענה בתגובה נחרצת.

קובי אטינגר