מתכון לסוף הצום: כך תהפכו אבטיח קפוא לגלידה חלומית תוך שניות

ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף המשמש כמתווך בין ארה"ב לאיראן, הודיע כי יגיע להלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שיתקיים בסוף השבוע | ההחלטה להשתתף בהלוויית המנהיג העליון מדגישה את חוסר האובייקטיביות של הפקיסטנים במגעים מול ארה"ב, אך ייתכן שיש סיבה אחרת שקשורה בכלל לישראל (מדיני)

ישראל גראדווהל