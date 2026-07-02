למרות דיווחים על הסכמות בין ארה"ב לאיראן שלא לפתוח במתקפות במצרי הורמוז, משמרות המהפכה ממשיכות לעשות במצר כבשלהם ומאיימות על ספינות ברשת הקשר | רק אתמול דווח כי ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על שחרורם של שלושה מיליארדי דולרים שיועברו היישר לאיראן, ככל הנראה מכספים מוקפאים בקטאר |איראן תוכל להשתמש בכסף לכל צורך (חדשות)

ישראל גראדווהל