לוחם במילואים נפצע אתמול (יום ה') באורח קשה כתוצאה מהיתקלות בדרום לבנון. הלוחם פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.ב. ניסני
בשיח מרתק עם אברכי היישוב הישן מבית שמש התייחס הגאון הינוקא בכאב לסוגיית גיוס בני הישיבות, השווה את המצב לגזירות העבר, והדגיש כי התשובה לגזירות היא זהירות מביזוי לומדי התורה, ריבוי אהבת חינם ואחדות בתוך עולם התורה | ומה הגירסה האמיתית לסיפור עם רבי עמרם בלוי? • צפו (חרדים)חזקי שטרן
אשה כבת 50 ושני ילדים בגילאי 10-13 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בצומת התשבי ביקנעם. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים כשמצבם מוגדר קל.קובי רוזן
אוקראינה תקפה אמש את אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה הממוקם במחוז ניז'ני נובגורוד. מתקן הזיקוק מעבד כ-17 מיליון טונות נפט גולמי בשנה. זו המשך למגמה של תקיפות אוקראיניות במתקני אנרגיה רוסיים.קובי אטינגר
בדיקות מעבדה חשפו רמות חריגות במיוחד של חומרים מסוכנים, כולל PFAS ופתלטים, החורגות פי אלפים מהתקנים האירופיים | הפרשה מצטרפת ללחץ רגולטורי גובר על ענקית האופנה המקוונת (בעולם)אבישי לוי
הניה פריד רכשה כרטיס גירוד ב-10 דולר בספרינג ואלי • בחרה בקצבה שבועית של 5,000 דולר לכל החיים במקום מענק חד-פעמי | בעלה מאיר מנהל שירות לקוחות ב'רוקלנד' הכשר (חדשות חרדים)כיכר השבת
מחקר ראשון מסוגו קובע כי כ-20% מנסיגת אחד הקרחונים החשובים בעולם נובעת מפעילות אנושית | ההשלכות עשויות להימשך מאות שנים ולהשפיע על עליית פני הים (בעולם)אבישי לוי
דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)דניאל הרץ
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ