אוקראינה תקפה בית זיקוק גדול במחוז ניז'ני נובגורוד שברוסיה

הכתב הפוליטי שעורר דרמה | ההילולא שלא תועדה | הח"כ החרדי והבלורית מההשתלה | השיחה החשאית בין הראש"ל ורבה של בני ברק | חול המועד של הנגיד | שלום בנתיבות אחרי נתק של שנים | המיליונר שמחפש ברכה | יואלי לנדאו בחברותא | שוקי סלומון מתברך | המוזיקאים שהקפיצו בחתונת נכד האדמו"ר | מוטי ויזל חגג בר מצווה | ישי לפידות מתפלל ברכבת | הביצוע המרגש של מוטי שטיינמץ בחופת הנגיד שהתחתן בשנית | הביצוע של אוהד מושקוביץ | שולי רנד במופע פרטי | הדואט הבא של מידד טסה | ההקדשה לדרעי | האירוע שהחזיר את גפני שנים אחורה | הפרויקטור מפגין כישורי שירה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

כיכר השבת