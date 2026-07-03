ניצלו בנס: שני ילדים עזבו את המיטה רגע לפני שקיר קרס עליה

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, איים היום כי תימן תתקוף שדות תעופה ואינטרסים חיוניים של סעודיה אם תמשיך המצור הסעודי-אמריקאי על שטחם. סריע טען כי מטוסי קרב סעודיים ניסו הבוקר למנוע נחיתת מטוס נוסעים איראני בשדה התעופה בצנעא אך נכשלו, וכי שיתוף הפעולה עם איראן הצליח לשבור את המצור. "אם סעודיה תפר שוב את המרחב האווירי של תימן היא תותקף", הכריז. סריע הודה לאיראן על יזמת שבירת המצור.

קובי אטינגר