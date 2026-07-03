כיכר השבת
מבזקמהפך ברכסים

אחרי 50 שנה: מהפך דרמטי בישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים

הרב רפאל מנת נוטל אחריות על הישיבה הקטנה • תוכנית להרחבה משמעותית ומעבר למבנה חדש | המהלך שיפתח פרק חדש בתולדות הישיבה הוותיקה (עולם הישיבות)

צילום: צילום: אהרן ברוך ליבוביץ
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מבזקים נוספים

19:22

החות'ים מאיימים לתקוף שדות תעופה בסעודיה אם המצור יימשך

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, איים היום כי תימן תתקוף שדות תעופה ואינטרסים חיוניים של סעודיה אם תמשיך המצור הסעודי-אמריקאי על שטחם. סריע טען כי מטוסי קרב סעודיים ניסו הבוקר למנוע נחיתת מטוס נוסעים איראני בשדה התעופה בצנעא אך נכשלו, וכי שיתוף הפעולה עם איראן הצליח לשבור את המצור. "אם סעודיה תפר שוב את המרחב האווירי של תימן היא תותקף", הכריז. סריע הודה לאיראן על יזמת שבירת המצור.

קובי אטינגר
19:01

שני ילדים נפצעו בינוני עד קשה בתאונת אופניים בבאר שבע

ילד כבן 7 ונער כבן 14 שרכבו על אופניים חשמליים נפצעו בתאונה עצמית בשדרות מוטה גור פינת רחל אמנו בבאר שבע. השניים החליקו במהלך הרכיבה וסבלו מחבלות ופציעות בגופם. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני והם פונו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עד קשה.

קובי רוזן
19:01

איזנקוט משבח את אדלשטיין: "בחר בטובת ישראל על פני פוליטיקה צרה"

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הביע הערכה ליולי אדלשטיין על עמדתו בנושא חוק הגיוס. "אני מקווה שיולי אדלשטיין יהיה סמן ודוגמה לנוספים בליכוד שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה", כתב איזנקוט. הוא הוסיף כי "החלטתו לבחור בטובת ישראל ראויה לכל הערכה" וציין שישב עם אדלשטיין בעשרות דיונים כדי לקדם חוק גיוס אמיתי. "הגיע הזמן למנהיגות שרואה לנגד עיניה רק את טובת ישראל", סיכם.

כיכר השבת
17:24

"יוצא לדרך חדשה": אדלשטיין נוטש את הליכוד ומקים מפלגה

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר הכנסת לשעבר מודיע על פרישה מהמרוץ בפריימריז בליכוד ועל יציאה לדרך עצמאית. המטרה: מפלגת ימין ציונית חדשה עם דמויות פוליטיות מהימין השמרני כמו אילת שקד| מועמדים נוספים: עליזה בלוך וחגי לובר| ההכרזה הרשמית בתוך שבועיים (פוליטי)

יוני גבאי
17:08

נער בן 14 נפצע קל בתאונה בין רכב לקורקינט בנתניה

נער כבן 14 נפצע באורח קל בתאונת דרכים בין רכב לקורקינט ברחוב איתמר בן אבי בנתניה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו לרוכב הקורקינט טיפול רפואי ראשוני.

קובי רוזן
17:08

שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונה בכביש 66 ליד דייר חנא

שני רוכבי אופנוע נפצעו בשעה 16:13 בתאונה בכביש 66 סמוך לדייר חנא. גבר כבן 35 נפצע קשה והוא בהכרה עם חבלות בראש ובגפיים, וצעיר בן 22 נפצע במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א פינו את שניהם למרכז הרפואי פוריה.

קובי רוזן
17:06

יולי אדלשטיין עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה

16:20

"אקים מפלגה שלישית": קרלסון מכריז על מהפכה פוליטית בארה"ב

הפודקאסטר הימני-קיצוני מכריז על הקמת מפלגה חדשה "שתתמקד באמריקנים בלבד" • טוען שהדמוקרטים והרפובליקנים "צועדים יחד" בסוגיות מלחמה וכספים | "ארה"ב היא מדינה של מפלגה אחת שמתחזה לדמוקרטיה" (בעולם)

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