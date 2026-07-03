החות'ים מאיימים לתקוף שדות תעופה בסעודיה אם המצור יימשך

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הביע הערכה ליולי אדלשטיין על עמדתו בנושא חוק הגיוס. "אני מקווה שיולי אדלשטיין יהיה סמן ודוגמה לנוספים בליכוד שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה", כתב איזנקוט. הוא הוסיף כי "החלטתו לבחור בטובת ישראל ראויה לכל הערכה" וציין שישב עם אדלשטיין בעשרות דיונים כדי לקדם חוק גיוס אמיתי. "הגיע הזמן למנהיגות שרואה לנגד עיניה רק את טובת ישראל", סיכם.

כיכר השבת