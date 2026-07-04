חיזבאללה קבר 49 מפעיליו ביום אחד בדרום לבנון

לאחר שהמשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל), גיל רייך, סיים את כהונתו, הממשלה צפויה לאשר מחר בישיבתה השבועית את מינויו של אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד | לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה (ביטחון)בני סולומון
במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח דיון מרתק בין ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) לבין עו"ד אפי בן גד חבר מועצת העיר רחובות מטעם דגל התורה, ח"כ פורר טען בתוקף שלא הפכו לומדי תורה נורמטיביים לעריקים. לדבריו, מדובר באנשים שלא נשמעים לחוק. לטענתו, תקציבים וגובים הח"כים החרדים ידעו להעביר, אבל חוק גיוס לא, עו"ד בן גד לא נשאר חייב | צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
לאחר סרטון הנשיא שקרא להשבת הביטחון במגזר הערבי פרסמתי סרטון תגובה: "האלימות היא תוצאה של מערכת חינוך שמסיתה בלי לטפל בשורש, המצב לא ישתנה" | צפו בדברים (כיכר השבת בערבית)משה אריה
בשעת נטילת ידיים לסעודה שלישית התגלתה לבעש"ט כוונה שהייתה ברשותו של האור החיים • "כך ידעתי כי כבה הנר המערבי" | ניסיון נסתר לזרז את ביאת המשיח | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
בעקבות הנחיית היועמ"שית, רשות המסים שלחה פניה לעשרות הישיבות בה נדרשים ראשי הישיבות, המנהלים ומורשי החתימה לחתום על תצהיר שאין בין התלמידים שלהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא - אחרת יישלל מהם הטבת סעיף 46 לתרומות (חדשות)חזקי שטרן
שינוי דרמטי במאבק בפשיעה במגזר הערבי: שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השב"כ אישר להכניס את המהלך | במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשב"כ, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון (ביטחון)דניאל הרץ
היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה עצרה חוליית גנבי רכבים בעת שניסו לגנוב רכבים במרכז הארץ. בלשים הבחינו ברכב שממנו פרקו שני חשודים והחלו בניסיונות לפרוץ לשני כלי רכב. הכוח השתלט על החשודים בשעת המעשה וסיכל את הגניבה. בחיפוש נתפס מכשור לפריצת רכבים ומפתחות. במקביל אותר רכב נוסף עם שני חשודים שהחלו במנוסה, פרצו מחסום משטרתי ונסעו בפראות בניגוד לכיוון התנועה. שני החשודים שנעצרו, תושבי שכם וג'נין בגילים 16 ו-19, הועברו לחקירה. צפויים מעצרים נוספים.קובי רוזן
חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב באופן רשמי כי הוא פורש ממפלגת הליכוד | הוא כתב כי החליט "לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה" | לדבריו, "בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים" (פוליטי)יוני גבאי
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