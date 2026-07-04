משטרה עצרה חוליית גנבי רכבים בעת ניסיון גניבה במרכז

הוא נראה ונשמע כמו אחד משלנו, שילם את המחיר הכבד מכל כשהקריב את בנו למען כלל ישראל. דווקא בגלל זה, יש מי שרואה בו איום אמיתי | בראיון נוקב, הרב תמיר גרנות חושף את הפגישות החשאיות עם גדולי ישראל, מסביר למה העולם החרדי סובל מ"חרדה מובהקת", ולא מהסס לשים מראה מול שתי החברות – החרדית והדתית-לאומית (דבר ראשון)

משה מנס