הבעל שם טוב השיב שהוא רואה את הכל, אבל רק את עקביו הוא לא רואה. אז האור החיים הקדוש השיב חזרה שלא ייסע, כי לשווא תהיה טרחתו. הסגולה למוצאי שבת קודש מאת הרב יצחק ישי בנון | צפו (חסידים)

כיכר השבת