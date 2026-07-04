יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מפצל את החקיקה להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בשלב זה יועבר החלק שיאפשר לממשלה ייצוג נפרד בבג"ץ וימנע מהיועמ"ש לטעון, כולל יכולת הממשלה לדחות חוות דעת של היעוץ המשפטי. כמו כן יגבר הפיקוח של שר המשפטים על היועמ"ש.

כיכר השבת