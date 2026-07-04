צעיר כבן 28 נפגע קשה היום (שבת) בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בשדרות יצחק רגר בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה בשל חבלות ופציעות בגפיים, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה.קובי רוזן
יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מפצל את החקיקה להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בשלב זה יועבר החלק שיאפשר לממשלה ייצוג נפרד בבג"ץ וימנע מהיועמ"ש לטעון, כולל יכולת הממשלה לדחות חוות דעת של היעוץ המשפטי. כמו כן יגבר הפיקוח של שר המשפטים על היועמ"ש.כיכר השבת
ההלם והתדהמה שאחזו בציבור לאחר הירצחו של רבי עמוס גואטה זצ"ל בשבוע שעבר, מעוררים את דבריו המטלטלים והנוקבים של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לאחר הירצחם של רבי אלעזר אבוחצירא "הבבא אלעזר" זצ"ל והילד לייבי קלצקי ז"ל | צפו בדבריו המעוררים (חרדים)חנני ברייטקופף
הבעל שם טוב השיב שהוא רואה את הכל, אבל רק את עקביו הוא לא רואה. אז האור החיים הקדוש השיב חזרה שלא ייסע, כי לשווא תהיה טרחתו. הסגולה למוצאי שבת קודש מאת הרב יצחק ישי בנון | צפו (חסידים)כיכר השבת
צעירים חרדים חסמו הערב את מסילת הרכבת הקלה באזור חיים בר לב ושבטי ישראל בירושלים, במחאה נגד גיוס בני הישיבות | בעקבות המחאה ובהנחיית המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות גבעת התחמושת והעירייה, והרכבת הקלה פעלה במתכונת חלקית | כעבור כחצי שעה פונו המסילות ותנועת הרכבת הקלה שבה לפעול כסדרה | צפו בתיעוד (חרדים)קובי ישראל
תינוק כבן שנה וחצי נכווה היום (שבת) בביתו בנתיבות לאחר שנשפכו עליו מים רותחים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשל כוויות בחלקי גופו, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
לאחר שהמשנה לראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל), גיל רייך, סיים את כהונתו, הממשלה צפויה לאשר מחר בישיבתה השבועית את מינויו של אל"מ (במיל') אופיר לוי לתפקיד | לוי, בן 51, הוא קצין שריון שהשתחרר בדרגת אלוף-משנה (ביטחון)בני סולומון
במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח דיון מרתק בין ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) לבין עו"ד אפי בן גד חבר מועצת העיר רחובות מטעם דגל התורה, ח"כ פורר טען בתוקף שלא הפכו לומדי תורה נורמטיביים לעריקים. לדבריו, מדובר באנשים שלא נשמעים לחוק. לטענתו, תקציבים וגובים הח"כים החרדים ידעו להעביר, אבל חוק גיוס לא, עו"ד בן גד לא נשאר חייב | צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
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