כיכר השבת
מבזקכחול, אדום ולבן

חגיגה של צבעים: משכן הכנסת הואר בצבעי דגל ארצות הברית | תיעוד

כחול, אדום ולבן: הכנסת מוארת בצבעי ארצות הברית לרגל יום העצמאות ה-250 | בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת | צפו בתיעוד (כנסת)

משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב | צילום: צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת
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יוסי סרגובסקי
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